Journées du patrimoine de pays à Issy-l’Evêque Rendez-vous devant l’église romane Issy-l’Évêque

Issy-l’Évêque

Journées du patrimoine de pays à Issy-l’Evêque

Rendez-vous devant l’église romane Le bourg Issy-l’Évêque Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez l’histoire du village d’Issy-l’Évêque.

La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.

À Issy-l’Évêque, l’association Mémoire et Patrimoine Issyquois vous propose de découvrir l’histoire du village et son patrimoine. Il y sera notamment question d’Irène Némirovsky, éminente auteure de l’entre-deux-guerres, réfugiée dans la commune au début de la Seconde guerre mondiale et morte à Auschwitz quelques temps plus tard. La visite sera prolongée par un moment convivial.

Une séance est prévue, le samedi 27 juin à 15h00. Le rendez-vous est fixé devant l’église romane. L’événement est gratuit, sans inscription. .

Rendez-vous devant l’église romane Le bourg Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine de pays à Issy-l’Evêque

L’événement Journées du patrimoine de pays à Issy-l’Evêque Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne