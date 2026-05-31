Journées du Patrimoine de Pays à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois

Journées du Patrimoine de Pays à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse 27 et 28 juin Ecomusée Maison de Pays en Bresse Ain

Entrée à demi-tarif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Cette année, faites le détour à l’écomusée Maison de Pays en Bresse ! Plongez au cœur de l’histoire et des traditions en Bresse lors des célèbres Journées du Patrimoine de Pays. Laissez-vous guider dans un voyage captivant à travers le temps, à la découverte de trésors architecturaux et des savoir-faire de nos bénévoles.

De la vannerie au tissage du chanvre, en passant par le peignage, les métiers à corder ou encore la ferronnerie, vous assisterez à des démonstrations d’anciens métiers, révélant un pan fascinant de notre passé.

Nos bénévoles patoisants seront également présents pour vous initier à la langue parlée autrefois dans notre région, le patois.

Une chasse au trésor, à la quête du chapeau à cheminée de Madame Goyet, sera proposée aux enfants pour faire le tour de l’écomusée (et probablement faire quelques détours…), et ainsi découvrir tous les secrets de nos fermes bressanes !

Ecomusée Maison de Pays en Bresse 100 route de Bourg 01370 Saint-Etienne-du-Bois Saint-Étienne-du-Bois 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « accueil@maisondepaysenbresse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0474305254 »}]

Faites le détour à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse ! Plongez au cœur de l’histoire et des traditions en Bresse, à la découverte de trésors architecturaux et des savoir-faire de nos bénévoles. Savoir-faire Tradition

Écomusée Maison de Pays en Bresse