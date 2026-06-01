JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT route de Bourbon Maltat vendredi 26 juin 2026.

Maltat

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT

route de Bourbon Salle René Lambert Maltat Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Découvrez le village de Maltat avec l’association La P’tite Maison .

La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.

À Maltat, l’association La P’tite Maison proposera aux visiteurs de découvrir le village à travers deux moments le visionnage d’un film sur l’histoire de Maltat, puis une visite accompagnée du bourg.

Trois séances sont prévues le vendredi 26 à 17h00, le samedi 27 à 15h00 et le dimanche 28 à 10h00. Le rendez-vous est fixé à la Salle René Lambert (route de Bourbon).

L’événement est gratuit, sans inscription. .

route de Bourbon Salle René Lambert Maltat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT Maltat a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne