JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT route de Bourbon Maltat
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT route de Bourbon Maltat vendredi 26 juin 2026.
Maltat
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT
route de Bourbon Salle René Lambert Maltat Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Découvrez le village de Maltat avec l’association La P’tite Maison .
La 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays se déroulera tout au long du dernier week-end de juin, du vendredi 26 au dimanche 28. Pour la première fois, cet événement sera décliné sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à l’initiative des services communautaires.
À Maltat, l’association La P’tite Maison proposera aux visiteurs de découvrir le village à travers deux moments le visionnage d’un film sur l’histoire de Maltat, puis une visite accompagnée du bourg.
Trois séances sont prévues le vendredi 26 à 17h00, le samedi 27 à 15h00 et le dimanche 28 à 10h00. Le rendez-vous est fixé à la Salle René Lambert (route de Bourbon).
L’événement est gratuit, sans inscription. .
route de Bourbon Salle René Lambert Maltat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS À MALTAT Maltat a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
À voir aussi à Maltat (Saône-et-Loire)
- Découverte de Maltat, Salle René Lambert, Maltat 26 juin 2026
- VIDE GRENIER DE MALTAT Maltat 30 août 2026