Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien Plouhinec
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien Plouhinec samedi 27 juin 2026.
Plouhinec
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien
784 Tréouzien Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
En 2026, le thème est Tours et détours .
Samedi 27 juin
– 10h animation nature par Erwan Stricot (résa jusqu’au 15/06)
– A partir de 14h visites guidées du moulin
– 14h cap sur l’osier, démonstrations
– 15h animations musicales
– 16h goûter offert par la mairie
Dimanche 28 juin
– 10h animations nature par Stéphan Guérin (résa jusqu’au 15/06)
– A partir de 14h visites guidées du moulin
– 14h30 randonnée commentée
– 15h animations musicales
– 16h goûter offert par la mairie
Sur réservation par téléphone. .
784 Tréouzien Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 84 12 01 69
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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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