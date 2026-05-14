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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien Plouhinec

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien Plouhinec samedi 27 juin 2026.

Adresse : 784 Tréouzien

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Plouhinec

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien

784 Tréouzien Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

En 2026, le thème est Tours et détours .

Samedi 27 juin
– 10h animation nature par Erwan Stricot (résa jusqu’au 15/06)
– A partir de 14h visites guidées du moulin
– 14h cap sur l’osier, démonstrations
– 15h animations musicales
– 16h goûter offert par la mairie

Dimanche 28 juin
– 10h animations nature par Stéphan Guérin (résa jusqu’au 15/06)
– A partir de 14h visites guidées du moulin
– 14h30 randonnée commentée
– 15h animations musicales
– 16h goûter offert par la mairie

Sur réservation par téléphone.   .

784 Tréouzien Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 84 12 01 69 

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Tréouzien Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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