Journées du patrimoine de pays et des moulins Moulin de Vignal Apinac dimanche 28 juin 2026.
Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac Loire
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
2026-06-28
Plongez dans l’histoire et les secrets du moulin de Vignal lors d’une visite guidée passionnante et vivante. Un voyage au cœur du patrimoine à ne pas manquer !
Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 55 94 75 vignal.moulin@gmail.com
English :
Immerse yourself in the history and secrets of the Moulin de Vignal during an exciting and lively guided tour. A not-to-be-missed journey into the heart of our heritage!
