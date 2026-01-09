Journées du patrimoine de pays et des moulins Moulin de Vignal Apinac

Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit jusqu’à 8 ans

Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00

2026-06-28

Plongez dans l’histoire et les secrets du moulin de Vignal lors d’une visite guidée passionnante et vivante. Un voyage au cœur du patrimoine à ne pas manquer !
Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 55 94 75 vignal.moulin@gmail.com

English :

Immerse yourself in the history and secrets of the Moulin de Vignal during an exciting and lively guided tour. A not-to-be-missed journey into the heart of our heritage!

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Apinac a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Loire Forez