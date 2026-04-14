Visite du moulin de Vignal, Moulin de Vignal, Apinac

Visite du moulin de Vignal Dimanche 28 juin, 14h30 Moulin de Vignal Loire

adulte 6 €, enfant (8 à 16 ans) 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Partez à la découverte du moulin de Vignal lors d’une visite guidée : découvrez son fonctionnement, son histoire et le quotidien de celles et ceux qui le faisaient vivre. Laissez-vous surprendre par l’odeur de la farine fraîchement moulue et plongez quelques années en arrière, au cœur de la vie du moulin.

Moulin de Vignal APINAC Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.moulindevignal.fr/ »}]

Visite guidée du moulin de Vignal, construit en 1783 et toujours en état de fonctionnement moulin moulin à eau

Mélissa Thabet