Visite du moulin de Vignal, Moulin de Vignal, Apinac
Visite du moulin de Vignal, Moulin de Vignal, Apinac dimanche 28 juin 2026.
Visite du moulin de Vignal Dimanche 28 juin, 14h30 Moulin de Vignal Loire
adulte 6 €, enfant (8 à 16 ans) 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Partez à la découverte du moulin de Vignal lors d’une visite guidée : découvrez son fonctionnement, son histoire et le quotidien de celles et ceux qui le faisaient vivre. Laissez-vous surprendre par l’odeur de la farine fraîchement moulue et plongez quelques années en arrière, au cœur de la vie du moulin.
Moulin de Vignal APINAC Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.moulindevignal.fr/ »}]
Visite guidée du moulin de Vignal, construit en 1783 et toujours en état de fonctionnement moulin moulin à eau
Mélissa Thabet