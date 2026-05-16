Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin Chef du Bois Sur la route D783 direction Concarneau La Forêt-Fouesnant
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin Chef du Bois Sur la route D783 direction Concarneau La Forêt-Fouesnant samedi 27 juin 2026.
La Forêt-Fouesnant
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin Chef du Bois
Sur la route D783 direction Concarneau Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Classé monument historique, le moulin à eau ouvre ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine et des Moulins.
Visite commentée par la famille du meunier, exposition et animations autour du moulin (animations musicales, tressage d’osier…)
Petite restauration sur place.
Entrée libre. .
Sur la route D783 direction Concarneau Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 70 46 09 89
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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin Chef du Bois
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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