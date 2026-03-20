Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud

Moulin de Saint Géraud Labarthe Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Vous pourrez découvrir le moulin de Saint Géraud avec une visite commentée faite par le propriétaire du moulin.

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Moulin de Saint Géraud Labarthe 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 65 91 90

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud

You can discover the Saint Géraud mill with a guided tour given by the owner.

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud Labarthe a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Pays de Lafrançaise