Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud Labarthe
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud Labarthe samedi 27 juin 2026.
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud
Moulin de Saint Géraud Labarthe Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Vous pourrez découvrir le moulin de Saint Géraud avec une visite commentée faite par le propriétaire du moulin.
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Moulin de Saint Géraud Labarthe 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 65 91 90
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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud
You can discover the Saint Géraud mill with a guided tour given by the owner.
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Saint Géraud Labarthe a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Pays de Lafrançaise