Visite du moulin musée, Moulin de St Géraud, Labarthe

Visite du moulin musée 26 – 28 juin Moulin de St Géraud Tarn-et-Garonne

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Visite guidée du moulin et du musée, avec démonstration de métiers anciens. Mise en marche du moulin à eau et de la roue à aube; nombreux objets divers de la vie paysanne d’autrefois.

Moulin de St Géraud Moulin de St Géraud, 328 rte de Labarthe, 82220 LABARTHE Labarthe 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 67 68 99 »}]

Visite guidée du moulin et du musée, avec démonstration de métiers anciens. moulin musée