Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-27 2026-06-28

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les Amis du Moulin de l’Arzelier proposent une visite guidée et commentée du Moulin et de nombreuses animations pour toute la famille.

Direction Saint-Cyr-en-Retz, de 10h à 18h, du vendredi 27 au dimanche 29 juin 2025 !

Véritable rendez-vous pour les passionnés d’histoire locale, ces deux journées permettent de découvrir les secrets de la fabrication du pain à l’ancienne dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

4 bonnes raisons de découvrir le Moulin de l’Arzelier

Rentrer dans ce petit moulin traditionnel en rénovation, c’est découvrir la passion de quelques bénévoles et comprendre leur volonté de restaurer ce moulin à vent chargé d’histoire.

Découvrir le travail du meunier, sa façon de moudre le blé pour en faire de la farine toute fraîche.

Regarder cuire le pain à l’ancienne, sentir ses bonnes odeurs et finir par déguster les petits pains tout juste sortis du four à bois.

Découvrir le bocage qui entoure le moulin en calèche avec Michel et Tania, toute la journée du dimanche (balade gratuite).

Pratique

Ouvert à tous de 10h à 18h pendant les deux jours.

Restauration sur place crêpes, galettes, saucisses…

Saint Cyr en Retz Moulin de l’Arzelier Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 05 55 38 lemoulindelarzelier@gmail.com

English :

As part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, the Friends of the Moulin de l’Arzelier are offering a guided tour of the Moulin, with commentary, and a range of activities for the whole family.

Head for Saint-Cyr-en-Retz, from 10am to 6pm, Friday June 27 to Sunday June 29, 2025!

