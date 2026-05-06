Peyrusse-le-Roc

Journées du patrimoine de Pays

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Journées du patrimoine de Pays. Accueil dans le site médiéval ; tours et détours et présentation des restaurations des chemins de 10 h à 18 h. Renseignements 06 22 35 13 23. (Le Bastidou)

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Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 22 35 13 23 serres-chantal@orange.fr

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English :

Journées du patrimoine de Pays. Welcome to the medieval site; tours and presentations of path restoration from 10 am to 6 pm. Information 06 22 35 13 23. (Le Bastidou)

L’événement Journées du patrimoine de Pays Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)