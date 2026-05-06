Rendez-vous aux jardins à Peyrusse-le-Roc Peyrusse-le-Roc
Rendez-vous aux jardins à Peyrusse-le-Roc Peyrusse-le-Roc samedi 13 juin 2026.
Peyrusse-le-Roc
Rendez-vous aux jardins à Peyrusse-le-Roc
Peyrusse-le-Roc Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous aux jardins avec un accueil au jardin médiéval, rue du Presbytère. Entrée libre de 10 h à 18 h. Renseignements 06 22 35 13 23. (Le Bastidou)
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Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 22 35 13 23 serres-chantal@orange.fr
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English :
Rendez-vous aux jardins with a reception at the medieval garden, rue du Presbytère. Free admission from 10 am to 6 pm. Information 06 22 35 13 23. (Le Bastidou)
L’événement Rendez-vous aux jardins à Peyrusse-le-Roc Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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