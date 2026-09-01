Informations pratiques

Frauenberg

Journées du Patrimoine Découverte de Frauenberg

Frauenberg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’A.S.C.P.F. (Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg) invite le public à découvrir l’histoire du village, son château, son église, ses collections et son circuit historique en vite libre.

– Ruines du Château du XIVe siècle

Peter Schutz, membre de l’A.S.C.P.F. et auteur d’un remarquable travail de reconstitution du château, retracera son histoire en français et en allemand.

2 visites commentées sont prévues à 10h et 14h.

– Mairie collection et archives photographiques

Le public pourra découvrir la riche collection d’assiettes à bord coloré des Faïenceries de Sarreguemines et consulter les albums de photos anciennes.

De 10h à 12h et de 14h à 17h.

– Église Saint Jacques Majeur

Vous pourrez y découvrir l’orgue acquis en 2019.

Dans le baptistère vous trouverez la piéta en bois du XIVème siècle qui était conservée dans l’oratoire jusqu’en 1963, date à laquelle elle fut restaurée par le sculpteur strasbourgeois Valentin Jeag.

De 10h à 17h.

– Circuit historique visite livre au départ de la mairie

Le parcours de 3 km comprend 23 panneaux qui retracent la riche histoire du village, des ruines du château au cimetière juif, en passant par la place Saint- Jacques et le moulin.Tout public

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Frauenberg 57200 Moselle Grand Est +33 6 19 28 58 33 asso@frauenberg-village-historique.fr

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English :

The A.S.C.P.F. (Association for the Preservation of the Castle and Heritage of Frauenberg) invites the public to discover the history of the village, its castle, its church, its collections, and its self-guided historical tour.

– Ruins of the 14th-century castle:

Peter Schutz, a member of the A.S.C.P.F. and author of a remarkable reconstruction of the castle, will recount its history in French and German.

Two guided tours are scheduled for 10 a.m. and 2 p.m.

– Town Hall—photographic collection and archives:

Visitors will be able to explore the rich collection of plates with colored rims from the Fa%EFenceries of Sarreguemines and browse through albums of old photographs.

From 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

– Saint Jacques Majeur Church:

Here you can view the organ acquired in 2019.

In the baptistery, you’ll find the 14th-century wooden Pietàwhich was kept in the oratory until 1963, when it was restored by the Strasbourg sculptor Valentin Jeag.

From 10 a.m. to 5 p.m.

– Historical Tour self-guided tour starting at City Hall:

The 3-km route features 23 panels that trace the village’s rich history, from the castle ruins to the Jewish cemetery, passing through Place Saint-Jacques and the mill.

L’événement Journées du Patrimoine Découverte de Frauenberg Frauenberg a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES