Informations pratiques

Orange

Journées du patrimoine découverte de la ville d’Orange

5 Cours Aristide Briand Orange Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Office de tourisme vous propose de découvrir la ville d’Orange et ses monuments emblématiques lors du visite guidée assurée par un guide conférencier. Inscription à l’Office de tourisme à partir du 1er septembre.

.

5 Cours Aristide Briand Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 70 88 accueil.orange@paysdorange.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office invites you to discover the city of Orange and its emblematic monuments on a guided tour led by an expert guide. Registration at the Tourist Office from September 1.

L’événement Journées du patrimoine découverte de la ville d’Orange Orange a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays d’Orange en Provence Tourisme