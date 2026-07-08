Journées du patrimoine découverte de la ville d’Orange Orange
samedi 19 septembre 2026 · Orange
Informations pratiques
Orange
Journées du patrimoine découverte de la ville d’Orange
5 Cours Aristide Briand Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’Office de tourisme vous propose de découvrir la ville d’Orange et ses monuments emblématiques lors du visite guidée assurée par un guide conférencier. Inscription à l’Office de tourisme à partir du 1er septembre.
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5 Cours Aristide Briand Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 70 88 accueil.orange@paysdorange.com
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English :
The Tourist Office invites you to discover the city of Orange and its emblematic monuments on a guided tour led by an expert guide. Registration at the Tourist Office from September 1.
L’événement Journées du patrimoine découverte de la ville d’Orange Orange a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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