Informations pratiques

Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine Découverte du patrimoine à vélo

Four de Kerbourg Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Fours, moulin, dolmens, fossé antichar, pont de gras… Patrick et Jacqueline vous invitent à découvrir, à vélo, l’histoire de lieux emblématiques du patrimoine de la commune.

Vélo non fourni. .

Four de Kerbourg Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Découverte du patrimoine à vélo Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44