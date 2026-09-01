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AGENDA · Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine Découverte du patrimoine à vélo Saint-Lyphard

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Lyphard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Four de Kerbourg
Ville
44410 Saint-Lyphard
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine Découverte du patrimoine à vélo

Four de Kerbourg Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Fours, moulin, dolmens, fossé antichar, pont de gras… Patrick et Jacqueline vous invitent à découvrir, à vélo, l’histoire de lieux emblématiques du patrimoine de la commune.
Vélo non fourni.   .

Four de Kerbourg Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Découverte du patrimoine à vélo Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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