Les samedis bébé lecteur Saint-Lyphard

Les samedis bébé lecteur

2 rue Kério Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-12-12 10:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-06-06 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-21 2026-12-12

Corinne racontera une histoire (ou une comptine) suivie d’une animation ou d’un temps de discussion. (de 0 à 3 ans)

Un moment pour le parent accompagnateur et son bébé de se retrouver dans une bulle d’imagination et de tisser un lien supplémentaire. .

2 rue Kério Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 32 94 cbptstlyph@orange.fr

