Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie Village de Kerhinet Saint-Lyphard mardi 16 juin 2026.
Saint-Lyphard
Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30
Chaussures, sandales bois et cuir sur mesure, personnalisées. Bijoux, maroquinerie, pochette, sac, porte monnaie chaussons bb, accessoires cheveux, porte clefs
Entrée libre .
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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