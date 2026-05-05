Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30

Chaussures, sandales bois et cuir sur mesure, personnalisées. Bijoux, maroquinerie, pochette, sac, porte monnaie chaussons bb, accessoires cheveux, porte clefs

Entrée libre .

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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L’événement Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44