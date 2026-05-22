Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard
Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard samedi 20 juin 2026.
Saint-Lyphard
Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac
146 Mézerac Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter les 20 ans de la ferme et de la laiterie de Mézerac !
Au programme
Producteurs locaux
Concerts
Restauration
Visite de la ferme
Visite de la laiterie
Nombreuses animations et surprises ! .
146 Mézerac Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 49 80 contact@ferme-mezerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
- Cinéma tout public Mauvaise Pioche Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard 29 mai 2026
- Fresque du Climat Village de Kerhinet Saint-Lyphard 30 mai 2026
- Cinéma tout public l’enfant du désert Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard 30 mai 2026
- Cinéma tout public Compostelle Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard 30 mai 2026
- Exposition et démonstration artistique Le verre fusionné Village de Kerhinet Saint-Lyphard 1 juin 2026