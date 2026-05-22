Saint-Lyphard

Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac

146 Mézerac Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter les 20 ans de la ferme et de la laiterie de Mézerac !

Au programme

Producteurs locaux

Concerts

Restauration

Visite de la ferme

Visite de la laiterie

Nombreuses animations et surprises ! .

146 Mézerac Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 49 80 contact@ferme-mezerac.fr

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English :

L’événement Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44