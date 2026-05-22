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Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard

Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard samedi 20 juin 2026.

Adresse : 146 Mézerac

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Lyphard

Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac

146 Mézerac Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez fêter les 20 ans de la ferme et de la laiterie de Mézerac !

Au programme  

Producteurs locaux
Concerts
Restauration
Visite de la ferme
Visite de la laiterie

Nombreuses animations et surprises !   .

146 Mézerac Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 49 80  contact@ferme-mezerac.fr

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English :

L’événement Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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