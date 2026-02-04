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Un meeeh rcredi à la ferme Saint-Lyphard

Un meeeh rcredi à la ferme Saint-Lyphard mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Le Bois Nozay

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Lyphard

Un meeeh rcredi à la ferme

Le Bois Nozay Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Rencontrez les chèvres Alpines, explorez l’atelier de fabrication et amusez-vous avec un rallye ludique. Terminez par une dégustation et assistez à la traite des chèvres.   .

Le Bois Nozay Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68  maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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L’événement Un meeeh rcredi à la ferme Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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