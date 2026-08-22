Journées du Patrimoine Economique Bellot Minoteries Saint-Martin-de-Saint-Maixent
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Journées du Patrimoine Economique Bellot Minoteries
Geoffret Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 16:00:00
fin : 2026-10-02 17:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Découvrez les entreprises de votre territoire !
Du 2 au 4 octobre, les Journées du Patrimoine Economique reviennent en Deux-Sèvres pour une nouvelle édition.
Profitez de ces journées pour pousser les portes d’entreprises des Deux-Sèvres, découvrir leurs métiers, leur savoir-faire et les coulisses.
Que vous soyez curieux, en famille, à la recherche d’un métier ou simplement désireux de mieux connaître votre territoire, les JPE sont l’occasion de découvrir toute la richesse économique du département.
L’événement est gratuit est ouvert à tous !
Retrouvez toutes les entreprises participantes et les créneaux de visites sur patrimoineeco.fr .
Geoffret Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Economique Bellot Minoteries
L’événement Journées du Patrimoine Economique Bellot Minoteries Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Haut Val De Sèvre