AGENDA · Conflans-sur-Anille
Journées du Patrimoine Égise Saint Maurice Conflans-sur-Anille
samedi 19 septembre 2026 · Conflans-sur-Anille
Informations pratiques
Conflans-sur-Anille
Journées du Patrimoine Égise Saint Maurice
Conflans-sur-Anille Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres .
Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 07 01
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Égise Saint Maurice Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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