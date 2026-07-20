Informations pratiques

Conflans-sur-Anille

Journées du Patrimoine Égise Saint Maurice

Conflans-sur-Anille Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres .

Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 07 01

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Égise Saint Maurice Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois