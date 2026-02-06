Marché de Noël Conflans-sur-Anille

Marché de Noël

Salle des fêtes Conflans-sur-Anille Sarthe

Début : 2026-11-28 15:00:00

fin : 2026-11-28 19:00:00

2026-11-28

Nombreux exposants et animations, buvette sur place et confection de brioche et pain dans le four à bois communal .

Salle des fêtes Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 49 58 96 cdfconflans@gmail.com

