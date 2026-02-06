Marché de Noël Conflans-sur-Anille
Marché de Noël Conflans-sur-Anille samedi 28 novembre 2026.
Marché de Noël
Salle des fêtes Conflans-sur-Anille Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-28 19:00:00
2026-11-28
Nombreux exposants et animations, buvette sur place et confection de brioche et pain dans le four à bois communal .
Salle des fêtes Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 49 58 96 cdfconflans@gmail.com
L’événement Marché de Noël Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2026-02-06 par Bureau d’information touristique de Vibraye