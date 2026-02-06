Rando-Dîne

Salle des fêtes Conflans-sur-Anille Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par le Comité des fêtes

Son parcours de 10 kms où chaque arrêt est synonyme de convivialité, de mangeaille et de rigolade !

3 arrêts gourmands (entrée, plat, dessert).

Quizz avec de nombreuses récompenses.

Parcours balisé et sécurisé !

Places limitées.

Tarifs

– 17€ pour les adultes

– 8€ pour les moins de 12 ans .

Salle des fêtes Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 81 38 51 cdfconflans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Festival Committee

L’événement Rando-Dîne Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2026-02-06 par Bureau d’information touristique de Vibraye