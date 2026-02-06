Rando-Dîne Conflans-sur-Anille
Rando-Dîne Conflans-sur-Anille samedi 13 juin 2026.
Rando-Dîne
Salle des fêtes Conflans-sur-Anille Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 17 EUR
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Organisé par le Comité des fêtes
Son parcours de 10 kms où chaque arrêt est synonyme de convivialité, de mangeaille et de rigolade !
3 arrêts gourmands (entrée, plat, dessert).
Quizz avec de nombreuses récompenses.
Parcours balisé et sécurisé !
Places limitées.
Tarifs
– 17€ pour les adultes
– 8€ pour les moins de 12 ans .
Salle des fêtes Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 81 38 51 cdfconflans@gmail.com
