Cinéma plein air Conflans-sur-Anille
Cinéma plein air Conflans-sur-Anille samedi 25 juillet 2026.
Cinéma plein air
Montfreslon Conflans-sur-Anille Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Repas sur réservation avant projection de film à la tombée de la nuit .
Montfreslon Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 81 38 51 cdfconflans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma plein air Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2026-02-06 par Bureau d’information touristique de Vibraye