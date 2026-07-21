AGENDA · Soulitré
Journées du Patrimoine Église et Chapelle Sainte-Anne Soulitré
samedi 19 septembre 2026 · Soulitré
Informations pratiques
Soulitré
Journées du Patrimoine Église et Chapelle Sainte-Anne
Soulitré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Église Saint Martin et chapelle Sainte-Anne (chapelle à l’entrée du village en venant d’Ardenay-sur-Mérize)
Visites libres avec support d’information, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h30 .
Soulitré 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 36
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et Chapelle Sainte-Anne Soulitré a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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