Informations pratiques

Soulitré

Journées du Patrimoine Église et Chapelle Sainte-Anne

Soulitré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Église Saint Martin et chapelle Sainte-Anne (chapelle à l’entrée du village en venant d’Ardenay-sur-Mérize)

Visites libres avec support d’information, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h30 .

Soulitré 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et Chapelle Sainte-Anne Soulitré a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois