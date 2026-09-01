Informations pratiques

Gréez-sur-Roc

Journées du Patrimoine Eglise et Espace archéologique Jean Jousse

Place de l’Église Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

– Visites libres et guidées avec support d’information, le dimanche de 14h à 18h. Animations “Allumage du feu de la Préhistoire au Moyen Âge” de 14h à 17h, “Fascinantes fibules” de 14h15 à 15h, “Construire un habitat au Néolithique” de 15h à 15h45. Sur réservation pour ces deux dernières animations au 06 31 08 93 87, fondationjeanjousse@gmail.com,

Rendez-vous jardin de l’espace muséal

– Visite du site Néolithique de la Motte à 16h (départ de l’espace muséal )

– Conférence “Comment protéger le patrimoine archéologique en zone de guerre ? L’exemple de l’Ukraine”, de 17h à 18h (Espace muséal). Accès PMR à l’espace Jean Jousse .

Place de l’Église Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05 fondation.jeanjousse@gmail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise et Espace archéologique Jean Jousse Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude