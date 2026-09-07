Visite de l’Espace muséal Jean Jousse, Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc

Informations pratiques

Visite de l’Espace muséal Jean Jousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au sein de l’espace muséal Jean Jousse, venez découvrir les activités de Jean Jousse, les données sur la Préhistoire et l’Archéologie, autour du Néolithique et du site de la Motte.

Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc 16, rue de l’église 72320 Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire

Au sein de l’espace muséal Jean Jousse, venez découvrir les activités de Jean Jousse, les données sur la Préhistoire et l’Archéologie, autour du Néolithique et du site de la Motte.

©Fondation Jean Jousse