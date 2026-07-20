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AGENDA · Lombron

Journées du Patrimoine Église et lavoir Lombron

samedi 19 septembre 2026 · Lombron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
72450 Lombron
Département
Sarthe
Tarif

Lombron

Journées du Patrimoine Église et lavoir

Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres avec support d’information.
Accès PMR   .

Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Lombron a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois

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