Informations pratiques

Lombron

Journées du Patrimoine Église et lavoir

Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information.

Accès PMR .

Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Lombron a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois