AGENDA · Lombron
Journées du Patrimoine Église et lavoir Lombron
samedi 19 septembre 2026 · Lombron
Informations pratiques
Lombron
Journées du Patrimoine Église et lavoir
Lombron Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information.
Accès PMR .
Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Lombron a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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