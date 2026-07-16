Informations pratiques

Lombron

Pique-nique de rentrée et feu d’artifice

Cour du périscolaire Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

À défaut du feu d’artifice du 14 juillet, la commune de Lombron à le plaisir de vous convier à son Pique-nique de rentrée, qui se clôturera par un feu d’artifice.

Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité. Une buvette sera présente sur place. .

Cour du périscolaire Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08 mairie-lombron@wanadoo.fr

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English :

L’événement Pique-nique de rentrée et feu d’artifice Lombron a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays Perche Sarthois