Pique-nique de rentrée et feu d’artifice Lombron
samedi 29 août 2026 · Lombron
Informations pratiques
Lombron
Pique-nique de rentrée et feu d’artifice
Cour du périscolaire Lombron Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
À défaut du feu d’artifice du 14 juillet, la commune de Lombron à le plaisir de vous convier à son Pique-nique de rentrée, qui se clôturera par un feu d’artifice.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité. Une buvette sera présente sur place. .
Cour du périscolaire Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08 mairie-lombron@wanadoo.fr
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English :
L’événement Pique-nique de rentrée et feu d’artifice Lombron a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays Perche Sarthois
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