Concert de la chorale Epichoeur Église Lombron

Concert de la chorale Epichoeur

Église Place de l’église Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Au chapeau. .

Église Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de la chorale Epichoeur Lombron a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays Perche Sarthois