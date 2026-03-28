Informations pratiques

Le Breil-sur-Mérize

Exposition moto Bielle Pop’s 72

Terrain de la salle des fêtes Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Exposition moto pour les 1 an de l’association Biellepop’s72

Une grosse tombola avec plus de 40 lots a gagné 2€ par tickets !!!

Château gonflable gratuit pour les enfants.

Jeux plur adultes et enfants.

Restauration sur place.

Exposition moto.

Et pleins d’autres surprises…

A très bientôt .

Terrain de la salle des fêtes Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire Contact.biellepops72@gmail.com

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English :

Motorcycle Exhibition to Celebrate the 1st Anniversary of the Biellepop’s72 Association

L’événement Exposition moto Bielle Pop’s 72 Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-27 par CDT72