Exposition moto Bielle Pop’s 72 Le Breil-sur-Mérize
dimanche 13 septembre 2026 · Le Breil-sur-Mérize
Informations pratiques
Le Breil-sur-Mérize
Exposition moto Bielle Pop’s 72
Terrain de la salle des fêtes Le Breil-sur-Mérize Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Exposition moto pour les 1 an de l’association Biellepop’s72
Une grosse tombola avec plus de 40 lots a gagné 2€ par tickets !!!
Château gonflable gratuit pour les enfants.
Jeux plur adultes et enfants.
Restauration sur place.
Exposition moto.
Et pleins d’autres surprises…
A très bientôt .
Terrain de la salle des fêtes Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire Contact.biellepops72@gmail.com
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English :
Motorcycle Exhibition to Celebrate the 1st Anniversary of the Biellepop’s72 Association
L’événement Exposition moto Bielle Pop’s 72 Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-27 par CDT72
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