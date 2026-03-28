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AGENDA · Le Breil-sur-Mérize

Exposition moto Bielle Pop’s 72 Le Breil-sur-Mérize

dimanche 13 septembre 2026 · Le Breil-sur-Mérize

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Terrain de la salle des fêtes
Ville
72370 Le Breil-sur-Mérize
Département
Sarthe
Tarif

Le Breil-sur-Mérize

Exposition moto Bielle Pop’s 72

Terrain de la salle des fêtes Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Exposition moto pour les 1 an de l’association Biellepop’s72
Une grosse tombola avec plus de 40 lots a gagné 2€ par tickets !!!
Château gonflable gratuit pour les enfants.
Jeux plur adultes et enfants.
Restauration sur place.
Exposition moto.
Et pleins d’autres surprises…
A très bientôt   .

Terrain de la salle des fêtes Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire   Contact.biellepops72@gmail.com

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English :

Motorcycle Exhibition to Celebrate the 1st Anniversary of the Biellepop’s72 Association

L’événement Exposition moto Bielle Pop’s 72 Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-27 par CDT72

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