AGENDA · Saint-Célerin
Journées du Patrimoine Église et pigeonnier Saint-Célerin
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Célerin
Informations pratiques
Saint-Célerin
Journées du Patrimoine Église et pigeonnier
Manoir de Buis Saint-Célerin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite des extérieurs uniquement. .
Manoir de Buis Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et pigeonnier Saint-Célerin a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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