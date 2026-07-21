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AGENDA · Saint-Célerin

Journées du Patrimoine Église et pigeonnier Saint-Célerin

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Célerin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Manoir de Buis
Ville
72110 Saint-Célerin
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Célerin

Journées du Patrimoine Église et pigeonnier

Manoir de Buis Saint-Célerin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite des extérieurs uniquement.   .

Manoir de Buis Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et pigeonnier Saint-Célerin a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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