Informations pratiques

Saint-Célerin

Journées du Patrimoine Église et pigeonnier

Manoir de Buis Saint-Célerin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite des extérieurs uniquement. .

Manoir de Buis Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et pigeonnier Saint-Célerin a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois