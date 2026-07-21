AGENDA · Torcé-en-Vallée
Journées du Patrimoine église et salle du conseil municipal Torcé-en-Vallée
samedi 19 septembre 2026 · Torcé-en-Vallée
Informations pratiques
Torcé-en-Vallée
Journées du Patrimoine église et salle du conseil municipal
Torcé-en-Vallée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Salle du conseil 10h-12h et 15h/18h. Accessible aux PMR
Église Visites libres de 10h à 18h. Non accessible aux PMR .
Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 37 15
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English :
L’événement Journées du Patrimoine église et salle du conseil municipal Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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