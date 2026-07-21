Informations pratiques

Torcé-en-Vallée

Journées du Patrimoine église et salle du conseil municipal

Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Salle du conseil 10h-12h et 15h/18h. Accessible aux PMR

Église Visites libres de 10h à 18h. Non accessible aux PMR .

Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 37 15

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English :

L’événement Journées du Patrimoine église et salle du conseil municipal Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois