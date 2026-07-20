Informations pratiques

Montfort-le-Gesnois

Journées du Patrimoine Église Notre Dame, Église Saint-Gilles et Chapelle de Saussay

Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Églises Notre-Dame (place Notre-Dame) et Saint-Gilles (rue de l’Église)

Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h

Église de Saussay

Visites libres et guidées, dimanche de 15h à 17h .

Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 06 06

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Notre Dame, Église Saint-Gilles et Chapelle de Saussay Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois