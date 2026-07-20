Journées du Patrimoine Église Notre Dame, Église Saint-Gilles et Chapelle de Saussay Montfort-le-Gesnois
samedi 19 septembre 2026 · Montfort-le-Gesnois
Informations pratiques
Montfort-le-Gesnois
Journées du Patrimoine Église Notre Dame, Église Saint-Gilles et Chapelle de Saussay
Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Églises Notre-Dame (place Notre-Dame) et Saint-Gilles (rue de l’Église)
Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h
Église de Saussay
Visites libres et guidées, dimanche de 15h à 17h .
Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 06 06
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Notre Dame, Église Saint-Gilles et Chapelle de Saussay Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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