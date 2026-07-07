Informations pratiques

Montfort-le-Gesnois

Concert de Sista’Flow

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert du trio 100% girls Sista’Flow

Rendez-vous derrière Sittellia.

Restauration et buvette sur place. .

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 80 40 contact@cc-gesnoisbilurien.fr

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English :

Concert by the all-female trio Sista’Flow

L’événement Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays Perche Sarthois