AGENDA · Montfort-le-Gesnois
Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois
vendredi 21 août 2026 · Montfort-le-Gesnois
Informations pratiques
Montfort-le-Gesnois
Concert de Sista’Flow
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert du trio 100% girls Sista’Flow
Rendez-vous derrière Sittellia.
Restauration et buvette sur place. .
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 80 40 contact@cc-gesnoisbilurien.fr
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English :
Concert by the all-female trio Sista’Flow
L’événement Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays Perche Sarthois
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