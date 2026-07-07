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AGENDA · Montfort-le-Gesnois

Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois

vendredi 21 août 2026 · Montfort-le-Gesnois

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parc des Sittelles
Ville
72450 Montfort-le-Gesnois
Département
Sarthe
Tarif

Montfort-le-Gesnois

Concert de Sista’Flow

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert du trio 100% girls Sista’Flow
Rendez-vous derrière Sittellia.
Restauration et buvette sur place.   .

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 80 40  contact@cc-gesnoisbilurien.fr

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English :

Concert by the all-female trio Sista’Flow

L’événement Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays Perche Sarthois

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