Les Sittelles en Scène 2026 Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois

Informations pratiques

Montfort-le-Gesnois

Les Sittelles en Scène 2026

Parc des Sittelles 783 Route des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous vendredi 21 août, dès 19h, au Parc des Sittelles à Montfort-le-Gesnois pour une soirée musicale en plein air organisée par la Communauté de communes.Le Gesnois Bilurien Au programme concert du groupe Sista’Flow !

Rendez-vous vendredi 21 août, dès 19h, au Parc des Sittelles à Montfort-le-Gesnois pour une soirée musicale en plein air organisée par la Communauté de communes.

Au programme un concert du groupe Sista’Flow, dans une ambiance chaleureuse et familiale, sous les arbres du parc.

Entrée libre, restauration et buvette sur place.

La soirée sera retransmise en direct sur Radio Ornithorynque, 90.2 FM et sur www.ornithorynque.net.

Petits et grands sont attendus pour profiter ensemble de cette fin de journée d’été en musique !

– Parc des Sittelles, Montfort-le-Gesnois

– Vendredi 21 août, à partir de 19h

– Entrée libre

– Et en direct sur Radio Ornithorynque .

Parc des Sittelles 783 Route des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Join us on Friday, August 21, starting at 7:00 p.m., at Parc des Sittelles in Montfort-le-Gesnois for an outdoor music event organized by the Community of Municipalities.Le Gesnois Bilurien On the program: a concert by the band Sista?Flow!

L’événement Les Sittelles en Scène 2026 Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-08-03 par CDT72