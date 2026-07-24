Informations pratiques

Montfort-le-Gesnois

Bric à brac

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Restauration sur place. .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire montforttt72@gmail.com

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English :

L’événement Bric à brac Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois