AGENDA · Montfort-le-Gesnois
Bric à brac Montfort-le-Gesnois
dimanche 23 août 2026 · Montfort-le-Gesnois
Informations pratiques
Montfort-le-Gesnois
Bric à brac
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Restauration sur place. .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire montforttt72@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bric à brac Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois