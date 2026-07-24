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AGENDA · Montfort-le-Gesnois

Bric à brac Montfort-le-Gesnois

dimanche 23 août 2026 · Montfort-le-Gesnois

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Espace du Pont Romain
Ville
72450 Montfort-le-Gesnois
Département
Sarthe
Tarif

Montfort-le-Gesnois

Bric à brac

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Restauration sur place.   .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire   montforttt72@gmail.com

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English :

L’événement Bric à brac Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois

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