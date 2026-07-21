Informations pratiques

Saint-Aubin-des-Coudrais

Journées du Patrimoine Église

Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres avec support d’information. .

Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 20 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude