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AGENDA · Saint-Aubin-des-Coudrais

Journées du Patrimoine Église Saint-Aubin-des-Coudrais

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Aubin-des-Coudrais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
72400 Saint-Aubin-des-Coudrais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Aubin-des-Coudrais

Journées du Patrimoine Église

Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visites libres avec support d’information.   .

Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 20 47 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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