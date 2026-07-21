AGENDA · Saint-Aubin-des-Coudrais
Journées du Patrimoine Église Saint-Aubin-des-Coudrais
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Aubin-des-Coudrais
Informations pratiques
Saint-Aubin-des-Coudrais
Journées du Patrimoine Église
Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres avec support d’information. .
Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 20 47
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude