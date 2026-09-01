Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny
samedi 19 septembre 2026 · Thiverny
Informations pratiques
Thiverny
Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny
2 Rue Victor Hugo Thiverny Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 19 et 20 septembre de 14h à 18h en entrée libre.Des livrets seront à votre disposition gratuitement pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture de cette église romane.
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 19 et 20 septembre de 14h à 18h en entrée libre.
Des livrets seront à votre disposition gratuitement pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture de cette église romane, l’une des plus anciennes du département !
Gratuit, entrée libre .
2 Rue Victor Hugo Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 57 44
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English :
In celebration of European Heritage Days, the Saint-Leufroy Church in Thiverny will be open on September 19 and 20 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., with free admission.Free brochures will be available to help you discover the history and architecture of this Romanesque church.
L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny a été mis à jour le 2024-09-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise