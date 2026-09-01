UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thiverny

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny

samedi 19 septembre 2026 · Thiverny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Rue Victor Hugo
Ville
60160 Thiverny
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Thiverny

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny

2 Rue Victor Hugo Thiverny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 19 et 20 septembre de 14h à 18h en entrée libre.Des livrets seront à votre disposition gratuitement pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture de cette église romane.
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 19 et 20 septembre de 14h à 18h en entrée libre.
Des livrets seront à votre disposition gratuitement pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture de cette église romane, l’une des plus anciennes du département !
Gratuit, entrée libre   .

2 Rue Victor Hugo Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 57 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In celebration of European Heritage Days, the Saint-Leufroy Church in Thiverny will be open on September 19 and 20 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., with free admission.Free brochures will be available to help you discover the history and architecture of this Romanesque church.

L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny a été mis à jour le 2024-09-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise