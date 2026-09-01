Informations pratiques

Thiverny

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny

2 Rue Victor Hugo Thiverny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 19 et 20 septembre de 14h à 18h en entrée libre.Des livrets seront à votre disposition gratuitement pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture de cette église romane.

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 19 et 20 septembre de 14h à 18h en entrée libre.

Des livrets seront à votre disposition gratuitement pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture de cette église romane, l’une des plus anciennes du département !

Gratuit, entrée libre .

2 Rue Victor Hugo Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 57 44

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English :

In celebration of European Heritage Days, the Saint-Leufroy Church in Thiverny will be open on September 19 and 20 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., with free admission.Free brochures will be available to help you discover the history and architecture of this Romanesque church.

L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny a été mis à jour le 2024-09-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise