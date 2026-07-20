Informations pratiques

Saint-Maixent

Journées du patrimoine Église

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres. .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 41 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine Église Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude