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AGENDA · Saint-Maixent

Journées du patrimoine Église Saint-Maixent

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Maixent

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
72320 Saint-Maixent
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Maixent

Journées du patrimoine Église

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visites libres.   .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 41 24 

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English :

L’événement Journées du patrimoine Église Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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