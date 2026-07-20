AGENDA · Saint-Maixent
Journées du patrimoine Église Saint-Maixent
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Maixent
Informations pratiques
Saint-Maixent
Journées du patrimoine Église
Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres. .
Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 41 24
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English :
L’événement Journées du patrimoine Église Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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