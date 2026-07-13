Informations pratiques

Saint-Maixent

Fête de la bière

Salle des fêtes Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Soirée fête de la bière avec animation musicale .

Au menu 1 bière offerte, choucroute garnie, salade/fromage, dessert et café.

Organisé par St Maix’en fête .

Salle des fêtes Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

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English :

L’événement Fête de la bière Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude