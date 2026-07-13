AGENDA · Saint-Maixent
Fête de la bière Saint-Maixent
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Maixent
Informations pratiques
Saint-Maixent
Fête de la bière
Salle des fêtes Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée fête de la bière avec animation musicale .
Au menu 1 bière offerte, choucroute garnie, salade/fromage, dessert et café.
Organisé par St Maix’en fête .
Salle des fêtes Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96
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English :
L’événement Fête de la bière Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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