Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Place Saint-Pierre Orthez
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Pierre · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre
Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
De 14h à 18h Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll qui date de 1870 et illustration par une introduction à l’accompagnement liturgique par Lionel Saraiva. Proposé par l’association orgues d’Orthez.
A 10h et à 15h visites guidées de l’église Saint-Pierre qui fut érigée de la fin du 13ème siècle au début du 15ème alors qu’Orthez était la capitale de la vicomté du Béarn. Elle est aujourd’hui l’un des témoins de cet âge d’or de la ville. Son architecture présente un intérêt certain notamment une nef massive et des clés de voûtes finement décorées. Par l’association les amis de l’église Saint-Pierre d’Orthez. Durée 2h. Rendez-vous sous le porche de l’église. .
Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aaspo23@gmail.com
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English : Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre
L’événement Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Orthez a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Coeur de Béarn
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