Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Place Saint-Pierre Orthez
dimanche 20 septembre 2026 · Place Saint-Pierre · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre
Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll qui date de 1870 et illustration par une introduction à l’accompagnement liturgique par Lionel Saraiva. Proposé par l’association orgues d’Orthez.
Sans réservation. .
Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orguesdorthez@mailo.com
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English : Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre
L’événement Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Orthez a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn
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