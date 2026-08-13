Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Place Saint-Pierre Orthez

Informations pratiques

Orthez

Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll qui date de 1870 et illustration par une introduction à l’accompagnement liturgique par Lionel Saraiva. Proposé par l’association orgues d’Orthez.

Sans réservation. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orguesdorthez@mailo.com

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English : Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre

L’événement Journées du patrimoine Eglise Saint Pierre Orthez a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn