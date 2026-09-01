Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Pierre Regard sur un patrimoine en danger Ault

Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Pierre Regard sur un patrimoine en danger

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Depuis un an, une première phase de travaux est en cours sur la mise hors d’eau du monument, dont la voûte du choeur s’est effondrée à l’été 2025.

Une exposition photographique revient sur cette première tranche de travaux et alerte sur l’importance de poursuivre ce vaste programme de travaux, pour sauver l’édifice.

Parallèlement, quelques objets d’art sacré seront présentés.

Gratuit

Samedi de 10h à 12h de 14h à 18h et de 21h à 23h.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Depuis un an, une première phase de travaux est en cours sur la mise hors d’eau du monument, dont la voûte du choeur s’est effondrée à l’été 2025.

Une exposition photographique revient sur cette première tranche de travaux et alerte sur l’importance de poursuivre ce vaste programme de travaux, pour sauver l’édifice.

Parallèlement, quelques objets d’art sacré seront présentés.

Gratuit

Samedi de 10h à 12h de 14h à 18h et de 21h à 23h.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

For the past year, the first phase of work has been underway to protect the monument from water damage, following the collapse of the choir vault in the summer of 2025.

A photography exhibition looks back on this first phase of work and highlights the importance of continuing this extensive restoration program to save the building.

At the same time, a selection of sacred art objects will be on display.

Free

Saturday: 10 a.m. to 12 p.m., 2 p.m. to 6 p.m., and 9 p.m. to 11 p.m.

Sunday: 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Pierre Regard sur un patrimoine en danger Ault a été mis à jour le 2026-06-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS