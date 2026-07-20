AGENDA · Sainte-Cérotte
Journées du patrimoine Église Sainte-Cérotte
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Cérotte
Informations pratiques
Sainte-Cérotte
Journées du patrimoine Église
Sainte-Cérotte Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre. .
Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 17 03
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English :
L’événement Journées du patrimoine Église Sainte-Cérotte a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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