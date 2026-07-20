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AGENDA · Sainte-Cérotte

Journées du patrimoine Église Sainte-Cérotte

samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Cérotte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
72120 Sainte-Cérotte
Département
Sarthe
Tarif

Sainte-Cérotte

Journées du patrimoine Église

Sainte-Cérotte Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre.   .

Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 17 03 

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English :

L’événement Journées du patrimoine Église Sainte-Cérotte a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois

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