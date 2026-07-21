Informations pratiques

Sainte-Cérotte

Journées du Patrimoine Manoir de la Chevallerie

Manoir de la Chevallerie Sainte-Cérotte Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres et commentées des extérieurs. .

Manoir de la Chevallerie Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 08 86 lecomte.illustrateur@free.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Chevallerie Sainte-Cérotte a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Vallées de la Braye et de l’Anille