Journées du Patrimoine Eglise St Maurice Eglise de Chantemerle Chantemerle-lès-Grignan
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Chantemerle · Chantemerle-lès-Grignan
Informations pratiques
Chantemerle-lès-Grignan
Journées du Patrimoine Eglise St Maurice
Eglise de Chantemerle Eglise Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le tableau de saint Maurice est de retour à Chantemerle-lès-Grignan. Découvrez son histoire !
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Eglise de Chantemerle Eglise Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 37 10 31
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English :
The painting of Saint Maurice is back in Chantemerle-lès-Grignan. Discover its story!
L’événement Journées du Patrimoine Eglise St Maurice Chantemerle-lès-Grignan a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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