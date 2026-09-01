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AGENDA · Chantemerle-lès-Grignan

Journées du Patrimoine Eglise St Maurice Eglise de Chantemerle Chantemerle-lès-Grignan

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Chantemerle · Chantemerle-lès-Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Eglise de Chantemerle
Adresse
Eglise Saint Maurice
Ville
26230 Chantemerle-lès-Grignan
Département
Drôme
Tarif

Chantemerle-lès-Grignan

Journées du Patrimoine Eglise St Maurice

Eglise de Chantemerle Eglise Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le tableau de saint Maurice est de retour à Chantemerle-lès-Grignan. Découvrez son histoire !
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Eglise de Chantemerle Eglise Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 37 10 31 

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English :

The painting of Saint Maurice is back in Chantemerle-lès-Grignan. Discover its story!

L’événement Journées du Patrimoine Eglise St Maurice Chantemerle-lès-Grignan a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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