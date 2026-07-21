Informations pratiques

Thorigné-sur-Dué

Journées du Patrimoine Église

Eglise Thorigné-sur-Dué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres. .

Eglise Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 05 13

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois