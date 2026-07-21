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AGENDA · Thorigné-sur-Dué

Journées du Patrimoine Église Thorigné-sur-Dué

samedi 19 septembre 2026 · Thorigné-sur-Dué

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Eglise
Ville
72160 Thorigné-sur-Dué
Département
Sarthe
Tarif

Thorigné-sur-Dué

Journées du Patrimoine Église

Eglise Thorigné-sur-Dué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres.   .

Eglise Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 05 13 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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