AGENDA · Thorigné-sur-Dué
Journées du Patrimoine Église Thorigné-sur-Dué
samedi 19 septembre 2026 · Thorigné-sur-Dué
Informations pratiques
Thorigné-sur-Dué
Journées du Patrimoine Église
Eglise Thorigné-sur-Dué Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres. .
Eglise Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 05 13
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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