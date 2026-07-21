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AGENDA · Villaines-la-Gonais

Journées du Patrimoine Église Villaines-la-Gonais

samedi 19 septembre 2026 · Villaines-la-Gonais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
72400 Villaines-la-Gonais
Département
Sarthe
Tarif

Villaines-la-Gonais

Journées du Patrimoine Église

Place de l’église Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR.   .

Place de l’église Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 53 78 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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