Informations pratiques

Villaines-la-Gonais

Journées du Patrimoine Église

Place de l’église Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR. .

Place de l’église Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 53 78

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude