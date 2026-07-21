AGENDA · Villaines-la-Gonais
Journées du Patrimoine Église Villaines-la-Gonais
samedi 19 septembre 2026 · Villaines-la-Gonais
Informations pratiques
Villaines-la-Gonais
Journées du Patrimoine Église
Place de l’église Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR. .
Place de l’église Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 53 78
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude