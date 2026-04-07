Circuit guidé le vitrail, du XIXe au XXIe siècle Église Villaines-la-Gonais
Circuit guidé le vitrail, du XIXe au XXIe siècle Église Villaines-la-Gonais dimanche 18 octobre 2026.
Villaines-la-Gonais
Circuit guidé le vitrail, du XIXe au XXIe siècle
Église Place de l’église Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 13:45:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Au fil de ce circuit au sud-ouest de La Ferté-Bernard, vous découvrirez quelques vitraux s’inscrivant dans la tradition du renouveau du vitrail du XIXe siècle et les créations de 1922 d’Albert Echivard dans l’église de Villaines-la-Gonais avant de poursuivre votre périple pour une immersion dans les créations contemporaines de styles et de techniques forts différents, mettant en valeur subtilement l’architecture préservée de trois édifices anciens.
Circuit en voitures particulières. Rendez-vous à l’église de Villaines-la-Gonais.
Plein tarif 5€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€
Gratuit pour les de 26 ans
En écho à l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles, présentée au Musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt du Mans jusqu’au 31 octobre 2026 .
Église Place de l’église Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Circuit guidé le vitrail, du XIXe au XXIe siècle Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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