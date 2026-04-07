Circuit guidé  le vitrail, du XIXe au XXIe siècle  Église Villaines-la-Gonais

Villaines-la-Gonais

Circuit guidé le vitrail, du XIXe au XXIe siècle

Église Place de l’église Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 13:45:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Au fil de ce circuit au sud-ouest de La Ferté-Bernard, vous découvrirez quelques vitraux s’inscrivant dans la tradition du renouveau du vitrail du XIXe siècle et les créations de 1922 d’Albert Echivard dans l’église de Villaines-la-Gonais avant de poursuivre votre périple pour une immersion dans les créations contemporaines de styles et de techniques forts différents, mettant en valeur subtilement l’architecture préservée de trois édifices anciens.

Circuit en voitures particulières. Rendez-vous à l’église de Villaines-la-Gonais.

Plein tarif 5€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€

Gratuit pour les de 26 ans

En écho à l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles, présentée au Musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt du Mans jusqu’au 31 octobre 2026 .

Église Place de l’église Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Circuit guidé le vitrail, du XIXe au XXIe siècle Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois